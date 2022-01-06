Japonya ve Avustralya savunma ortaklığı anlaşması imzaladı

Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un çevrimiçi zirvede imzaladığı anlaşma üzerinde son yıllarda çalışma yürütülüyordu.

Morrison, Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) adı verilen sözleşme kapsamında Avustralyalı ve Japon askerlerin savunma ve insani yardım operasyonlarında tamamen ortak hareket edeceğini açıkladı.

İmza töreninde konuşan Morrison, "Japonya, özel stratejik ortaklığımızla da görüldüğü üzere Asya'daki en yakın ortağımız. Avustralya'nın insan hakları, hukuk, serbest ticaret ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e bağlılığını dile getiren tek ortaklığı. Bu, iki büyük demokrasi arasında karşılıklı güveni içeren eşit bir ortaklık" dedi.

Avustralya, Çin'e karşı savunma bağlarını kuvvetlendirmek amacıyla Japonya, Hindistan, ABD ve İngiltere'yle çalışmalar yürütüyordu.