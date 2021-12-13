Avustralya ile Güney Kore arasında 717 milyon dolarlık askeri anlaşma

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in iki ülke arasında 717 milyon ABD doları değerindeki “savunma” anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın değeri Avustralya doları olarak 1 milyar dolara denk geliyor.

Anlaşma Güney Kore lideri Moon Jae-in’in Avustralya’nın başkenti Kanberra'ya yaptığı 4 günlük ziyaret sırasında imzalandı.

Anlaşmaya göre Güney Kore şirketi Hanwha, Avustralya ordusuna ağır silahlar, ikmal araçları ve radarlar sağlayacak. Bu, iki ülke arasında şimdiye dek varılan en kapsamlı silah anlaşması oldu.

Anlaşma Avustralya ile Çin arasında gerilimin arttığı bir dönemde imzalandı. Avustralya’nın ABD ve İngiltere ile imzaladığı AUKUS paktıyla nükleer denizaltı almasına Çin sert tepki göstermişti.

Öte yandan Güney Kore lideri Moon Jae-in Kanberra’da yaptığı açıklamada jeopolitik açıdan Avustralya ile benzer değerleri paylaştıklarını ancak özellikle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile barışın devamı konusunda ülkesinin Çin ile ilişkisinin önemli olduğunu söyledi.

Güney Kore olimpiyat boykotuna katılmayacak

Moon Jae-in ayrıca ABD’nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na diplomatik boykotuna da katılmayı düşünmediklerini açıkladı.

'Çin ile ABD Kore barışı konusunda prensipte anlaştı'

Öte yandan Moon Jae-in ABD ve Çin’in Kore savaşını resmen sonlandırmak için prensipte anlaştıklarını açıkladı. Güney Kore lideri Moon Jae-in, görüşmelerin Kore Demokratik Cumhuriyeti’nin devam eden talepleri nedeniyle sürdüğünü söyledi.