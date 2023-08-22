Japonya Fukushima'dan Pasifik'e radyoaktif su boşaltacak

Japonya, harap olmuş nükleer santral Fukushima’dan 1 milyon metrik ton işlenmiş radyoaktif suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltacağını açıkladı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlayacaklarını duyurdu.

Atık suyun tahliyesine komşular tepkili

2 yıl önce Japonya hükümetince onaylanan bu plan, yakın zamanda hem yerel balıkçı gruplardan ve bazı çevreci gruplardan hem de Çin gibi bölgedeki güçlerden eleştiri almıştı. Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Çin bu bağlamda Japonya’daki, başkent Tokyo ve Fukushima dahil 10 valilikten deniz ürünleri ithalini yasakladı. Aynı zamanda da bu 10 valilik dışından gelen ürünlere radyoaktivite testleri uygulanmasını zorunlu kıldı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Japonya boşaltılacak olan suyun içinde bulunan radyoaktif maddelerin, sudan ayrılması zor olan trityum haricinde, süzüleceğini ve dökülen sudaki trityum seviyesinin uluslararası olarak onaylanan seviyeleri geçmeyeceğini öne sürdü. Trityum, bir reaktörde kullanılacak farklı madde ve izotoplara göre daha az radyoaktif olsa da doğrudan maruz kalınması durumunda insan sağlığına çok zararlı olabiliyor.