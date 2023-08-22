Belediye işçisine küfür edip saldıran ABB Daire Başkanı'nın görevine son verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Tatlısu’nun bir belediye personeline küfredip işten atmakla tehdit ettiği bir görüntüler ortaya çıktı.

Tatlısu’nun videoda, önce küfredip ardından “Sen hemen istifa et, hanımın da istifa etsin. Hanımını da işten atıyorum, ikinizi de işten atıyorum” dediği duyuldu. Hemen ardındaki videoda da Tatlısu ile işçi arasında bir tartışma yaşandığı, işçinin “Beni tahrik edemezsiniz” demesi üzerine Tatlısu, kendisini kayda alan işçiye saldırdı. Sabah’ın haberine göre, Tatlısu'nun daha önce de Sosyal Hizmetler İdari İşler Müdürü Şerife Yiğit'i makamında darp ettiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin olarak tele1.com.tr’ye konuşan Tatlısu, “Bir tutanak var. Belediyenin çıkışında, sekreterimle birlikte çıkarken arkamdan vuruyor. Vurduktan sonra videoyu açmış, ben de başkasına kızıyorum bunu benim başımda niye bela ettin diye. Sonra da şahıs işten atıldı” ifadelerini kullandı.

‘Kendi arkadaşıma küfrediyorum’

"Hanımını da al istifa et" sözlerine ilişkin olarak ise, “Bu beyefendiye değil başkasına kızıyorum. Bu çekene değil” dedi. Saldırıyı ‘yapmadım’ diyerek inkar eden Tatlısu, “Kendi arkadaşıma küfrediyorum orada” dedi.

Tatlısu, “Benim şahsı işten atma yetkim yok” derken telefonda konuştuğu kişilerin değil kendisine omuz atan kişinin işten atıldığını söyledi. Tatlısu, “Size omuz attığı için mi işten attınız?” sorusuna ise, “Benim işten atma yetkim yok” şeklinde yanıt verdi.

ABB'den açıklama: Görevine son verilmiştir

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Tatlısu'nun görevine son verildiği açıklandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bir bürokratımızın gizli çekilmiş görüntüleri ile kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine; Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."