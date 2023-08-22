AKP’nin ilk kalemde gözden çıkardıkları: Emeklilere ve 65 yaş üstüne hayat yok!

Türkiye’de emekliler ve nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, iktidarın giderek yük olarak gördüğü ve ilk kalemde gözden çıkarılacaklar listesinde ilk sıraya yerleşmiş gözüküyor.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üzeri yurttaşlar, çoğunluğu açlık sınırı altındaki maaşlarıyla, değil geçinmek mutfak masraflarını karşılamaktan uzak bir hayata terk edilmiş durumda.

Ücretsiz olan şehir içi toplu ulaşım hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor, artan ilaç fiyatlarıyla daha fazla ilaç fiyat farkı ödemek zorunda kalıyorlar, bakıma ihtiyaç duyduklarında gidebilecekleri devlet kurumları ise yok denecek kadar az.

7500 lira aylıkla 'yaşamak'

En düşük emekli maaşına Ocak ayında yapılan seyyanen artış, kök maaşa yansıtılmadığı için yaklaşık 9 milyon emekli Temmuz’da hiç zam alamadı. Her şeye zam gelirken, en düşük emekli maaşı ise 7500 lira olarak yerinde sayıyor. Türk-İş’e göre Temmuz ayında açlık sınırı ise 11 bin 658 lira oldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada kamu emekçilerine zamla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

Bu sözlerin ardından gözler Erdoğan'ın dün akşamki kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Ancak Erdoğan konuya ilişkin yeni bir şey söylemezken enflasyon konusunda halktan yine sabır istedi.

Ücretsiz toplu taşıma hakkı kaldırılacak mı?

Milyonlarca emekli aylık gıda masraflarını bile karşılayamayacak bir maaşla hayatta kalma savaşı verirken, yapılan ÖTV zamlarını gerekçe gösteren özel otobüs sahipleri ise 15 Ekim’den itibaren ülke genelinde 65 yaş ve üzeri yurttaşlara ücretsiz ulaşım hakkını kaldıracaklarını ilan ettiler.

Önce Burdur’da, daha sonra Aksaray’da özel otobüs sahipleri 65 yaş ve üzerine ücretsiz hizmet vermeme kararlarını duyurdu.

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi.

Belediyeler adına toplu ulaşım hizmeti sunan özel halk otobüs firmalarının böyle bir uygulamaya gitme hakkı olup olmadığı tartışma konusu.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri 65 yaş ve üzeri yurttaşlara ücretsiz ulaşımı durdurma kararlarınınolmadığı açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yazılı bir açıklama yaparak 65 yaş ve üzeri kişiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtti.

Göktaş "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz” ifadelerini kullanırken, yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını kaydetti.

Sağlıkta cepten ödemeler artıyor, fahiş fiyat farkları çıkıyor

Emekliler ve yaşlı nüfusun cebini sadece çarşı-pazar değil, ücretsiz olması gereken sağlık hizmeti de yakıyor. Uzun süreli tedavi ve kontrol gerektiren kronik hastalıkların daha çok görüldüğü yaşlı nüfusun sağlık hizmetlerine ulaşımı giderek daha da zorlaşıyor.

İlaç yokluğu, ilaca yapılan son zamlar, bazı ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılmasının ardından hastaların ödemesi gereken fiyat farkları fahiş boyutlara ulaşabiliyor.

soL’a konuşan bir eczacı, bir kalp ilacına raporlu bir hastanın tek seferde 300-400 lira ödeme yapmak zorunda kalabildiğini söyledi.

Bazı yurttaşların sağlık hizmetine erişimi zor olduğundan, yararlanabilecekleri evde sağlık hizmetleri mevcut. Ancak burada da işler “kör topal” yürüyor. Evde sağlık hizmetlerinde çalışan bir hekim, iş yükünün çok yoğun olduğu bu alanın sağlık çalışanları için adeta bir sürgün yerine dönüştürüldüğünü, gerekli desteğin verilmediğini ve organizasyonda bir standart sağlanamadığını belirtti.

Evde bakımı mümkün olmayan hastalar, örneğin hastanede ameliyat olup yoğun bakımdan servise çıktığında, eğer yanlarında bir refakatçi yoksa öz bakım için hiçbir destek bulamıyor. Devlet hastanelerinde günlük 800-1500 lira gibi ücretlerle sağlık personeli olmayan kişilerin refakatçi el ilanları dolaşıyor.

soL’a konuşan bir hekim eskiden her serviste temizlik işlerinin yanısıra hastanın temizliği, alt değiştirme vb. işleri de yapan personel bulunurken, aynı personelin şimdi birkaç servise birden bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Koruyucu hekimlik için ev ziyaretleri ise aile hekimliği sisteminde işleyemiyor çünkü hekimler büyük bir iş yükü altındalar.

Yaşlı bakım evleri yetersiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 18 Mart 2022 tarihli açıklamasına göre Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 164 huzurevi ve çeşitli kamu kurumlarına bağlı 20 huzurevi bulunuyor. Özel huzurevlerinin sayısı ise 268.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre devlete ait huzurevlerinde “yoksulluk belgesi” düzenlenen yaşlılardan ücret alınmıyor, bunun dışındaki kişilerden aidat adı altında ücret alınıyor.

soL’a konuşan bir huzurevi hekimi zaten sayısı çok az olan yaşlı bakım evlerine başvuruların da torpil ve tanıdık üzerinden yapıldığını, gerçekten ihtiyacı olan büyük çoğunluğunsa bu hizmete ulaşamadığını kaydetti.

Öte yandan son dönemde huzurevlerinde de “tasarruf”a gidilmiş. Ara öğünlerin kaldırıldığı, yemek kalitesinde azalma olduğu ve bir odada kalan kişi sayısının artırıldığı belirtiliyor. Yine huzurevlerinde son dönemde görülen bir başka sorunun da bulaşıcı hastalıklardaki artış olduğu ifade ediliyor.

Pandemide eve kapatılan 'büyüklerimiz'

Covid-19 pandemisinde 65 yaş ve üzeri yurttaşlara yönelik kısıtlamalar da tepki çekmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hemen her açıklamasında “Büyüklerimiz” diye "saydığı" yaşlı nüfusun uzun süre sokağa çıkmasının yasaklanması, daha sonra sadece günde birkaç saat dışarı çıkma izni verilmesi, toplu taşıma kullanımına yasak getirilmesi davalık olmuştu.

65 yaş ve üzeri bazı yurttaşlar pandemide kendilerine ayrımcılık uygulandığını, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek hukuki girişimlerde bulunmuştu.