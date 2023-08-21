Erdoğan'dan emekli maaşlarına zam açıklaması: 'Memnun edecek adımları atacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, emekli maaşına ilişkin yaptığı açıklamada, "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

Erdoğan,ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Kılıçdaroğlu benimle kaç yarışa girdi? 13’te 13 yaptı. Şimdi 14 de, 15 de olsa bu arkadaştan bir şey olmaz. En hayırlısı kendisinin çekilip gitmesi lazım" diye konuştu.