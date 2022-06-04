Japonya Başbakanı NATO Zirvesi'ne katılacak

NATO'nun ay sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda düzenleyeceği toplantıya Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın da davet edildiği, Kishida'nın da toplantıya katılmayı planladığı belirtildi.

Kyodo News'in haberine göre, toprak anlaşmazlıkları sebebiyle gergin olan Rusya ilişkilerinde dikkatli davranan Japonya yetkilileri, 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne katılmaya sıcak bakıyor. Japonya Başbakanı Kishida'nın toplantıya katılmasının arka planındaki bir diğer sebebinse Japonya'da 10 Temmuz'da yapılacak olan seçimler olabileceği belirtildi.

Hükümet kaynaklarının Kyodo News'e verdiği demeçte, Kishida üst meclis seçimlerinden önceki siyasi durumu dikkate alarak nihai kararı daha sonra verecek.

NATO, Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları olarak Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore ile birlikte Japonya'yı da toplantıya davet etmişti. Japonya Başbakanı Kishida'nın toplantıya katılması halinde, ilk kez bir Japon lider NATO toplantısına katılmış olacak.