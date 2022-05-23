Biden Japonya'da Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni duyurdu

Asya turunda Güney Kore'den sonra Japonya'ya geçen ABD Başkanı Joe Biden, "21. yüzyılın ekonomisinin geleceği büyük oranda Hint-Pasifik'te yazılacak" diyerek Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ni (IPEF) duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, IPEF'te ABD ve Japonya'nın yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Yeni Zelanda ve Brunei yer alıyor. Halihazırda üye hacmiyle IPEF, dünya gayrisafi milli hasılasının yüzde 40'ına tekabül ediyor.

'Çin IPEF ile ilgilenmedi, Tayvan ise dahil edilmedi'

Joe Biden, anlaşmanın "Asya genelinde çevre, emek ve diğer standartları yükseltmesini istediğini" söyledi. Çin'in IPEF'e katılmakla ilgilenmediği belirtilirken, daha önce anlaşmaya katılmak istediğini belirten Tayvan'ınsa IPEF'e başlangıçta alınmadığı açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tayvan'ın IPEF'in başlatılmasının bir parçası olmayacağını, ancak Washington'un ada ile ekonomik bağları derinleştirmeye çalıştığını söyledi.

IPEF, Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma olarak bilinen ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın çekildiği TPP olarak adlandırılan anlaşmanın halefi olarak değerlendiriliyor.

Biden'dan KDHC'ye: Kaçırılan Japon vatandaşların akıbetini açıklayın

Biden, 1970'ler ve 1980'lerde KDHC tarafından kaçırıldığı ileri sürülen Japon vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Joe Biden'ın "Kuzey Kore’yi bu tarihi yanlışı düzeltmeye ve kayıp olarak kayıtlara geçen 12 Japon vatandaşın akıbetini açıklamaya çağırdığı" açıklandı.