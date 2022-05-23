Biden Güney Kore'de protestolarla karşılandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi ziyareti sırasında kaldığı Grand Hyatt Seoul otelinin yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto gerçekleşti.

Güney Kore'nin başkentindeki protesto, yoğun güvenlik önlemleri altında meydana geldi.

Biden'ın ziyaretinin Kore yarımadasındaki gerilimi ve savaşı körükleyeceği görüşü hakimken, Seul polisi başta Biden'ın ziyaretine karşı düzenlenenler olmak üzere sokak gösterileri için yaklaşık 50 farklı bildirim aldıklarını açıkladı.

Cumartesi günüyse 400'ün üzerinde protestocu Kore Ulusal Müzesi ve Kore Savaş Anıtı önünde bir basın toplantısı ve çeşitli gösteriler düzenlemişti.

Polis Cumartesi günü 120 tümenden 7 bin 200 kadar polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Güney Kore'yi terk eden Biden bugün Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve İmparator Naruhito ile görüşmek için Japonya'ya geçmişti. ABD Başkanı'nın Salı günü Avustralya, Hindistan ve Japonya devlet başkanlarının dahil olacağı bir bir zirveye katılması planlanıyor.