Japonya Başbakanı Kişida'nın Rusya'ya girişi yasaklandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Moskova, Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın Rusya’ya girişini yasakladı.

Sputnik'teki habere göre, Bakanlığın açıklamasında "Kişida yönetiminin görülmemiş düzeyde bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı, Rusya’ya karşı kabul edilemez söylemlere, tehdit ve iftiralara izin verdiği" kaydedildi.

Batı ve Rusya’ya karşı taraflı bir tutum sergilendiği belirtilen açıklamada, "Tokyo’nun komşuluk ilişkilerine, Rusya ekonomisi ve Rusya’nın uluslararası prestijini zarar vermeyi amaçlayan adımlar attığı" belirtildi.

Japonya hükümetinin üst düzey isimler de dahil olmak üzere Rusya vatandaşlarına karşı bireysel yaptırımlar uygulamasına yanıt olarak, 63 Japonya vatandaşının Rusya’ya girişi yasaklandı.

Rusya'ya girişi yasaklananlar arasında Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da bulunuyor.