Ambargo planını açıkladı: AB, 6-8 ay içinde Rus petrolü ve petrol ürünlerinden çıkacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yeni yaptırım paketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi ülkelerin liderlerine, 6. pakette Rusya'ya petrol ambargosunun yer alması çağrısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapan Von der Leyen, gelecekte Almanya dahil AB ülkelerindeki şirketlerin Rusya'dan petrol ithal etmesine izin verilmemesi gerektiğini, ama ülkelerin kendilerini buna uyarlamaları için bir geçiş sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı, 6 aylık aşamalı çıkış sürecinden sonra ham petrol için ithalat yasağı, 8 aylık aşamalı çıkış sürecinden sonra petrol ürünleri için ithalat yasağı uygulanmasını planladığını duyurdu. Ambargoda tedarikin boru hattıyla mı yoksa gemiyle mi yapıldığı da bir rol oynayacak.

Rusya'ya petrol ambargosundan geniş kapsamlı muafiyetler sadece Macaristan ve Slovakya için planlanıyor. Birliğin Rusya yaptırımlarına uymaktan kaçınan bu iki Doğu Avrupa ülkesi, halen petrol ihtiyaçlarının büyük kısmını Rusya'dan karşılıyor. Macaristan ve Slovakya hükümetleri, ülkelerinin denize erişiminin olmaması nedeniyle diğer ülkeler kadar hızlı alternatif tedarik kaynakları geliştirebilecek durumda olmadığını söylüyor.

Von der Leyen, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ile iki büyük bankasının daha SWIFT sisteminden çıkarılması teklifini de açıkladı.

Buna göre AB'deki mal varlıkları dondurulanlar listesine Rusya'dan yeni kişi ve kuruluşlar eklenecek, Rus medyasının susturulmasının çapı daha da genişleyecek.

Von der Leyen'in 6. yaptırım paketi teklifinin uygulanabilmesi için 27 üye ülkenin onayı gerekiyor.

Ancak Rusya yaptırımlarının enerji faturalarını kabartması nedeniyle AB çapında rekor enflasyon krizi yaşanıyor. Üstüne Rusya'ya petrol ambargosunun eklenmesi, AB vatandaşlarını önemli ek maliyetlere maruz bırakabilir. Nitekim Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus petrolüne ambargo halinde 'yüksek fiyat sıçramaları' beklediğini söyledi.

Zira Rus petrolünün muhtemelen diğer ülkelerden daha pahalı alternatiflerle değiştirilmesi gerekecek. Rafinerilerin ve teslimat yollarının dönüştürülmesi için de emek ve maliyet harcanacak.



