Jandarmadan emekli personel için 'yasak' kararı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, sıkıyönetim yasaklarını hatırlatan bir yönetmelik çıkardı. Yönetmeliğe göre siyaset konuşan ve eleştiren emekli jandarma personeli tesislere girişi yasaklanabilecek.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre; 104 emekli amiralin Montrö ve “cüppeli amiral” konusunda yaptığı ortak açıklamayı iktidarın “darbe tehdidi” olarak tanımlaması ve bildiriyi hazırlayan isimlerin gözaltına alınmasıyla yaşanan tartışma hafızalardaki yerini korurken Resmi Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Vardiya Yatakhaneleri, Gazinolar, Sosyal Tesisler ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği'nde “Tesislere Giriş Yasağı” başlıklı maddeye göre Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal tesislerde, “siyasi konuşma yapanların, siyasi telkin ve öneride bulunanların, siyasi parti ve siyasi amaç güden dernek, kuruluş ve oluşumlardan herhangi biri hakkında propaganda yapanların” bu tesislere girişi yasaklanabilecek.

Ayrıca “görevi ve sıfatı icabı geçmişteki görev ve görev yerleri hakkında beyanat verenler, yazı yazanlar veya açıklamada bulunanlar” ile “Jandarma Genel Komutanlığı aleyhinde beyanda veya faaliyette bulunanlar” hakkında da tesislere giriş yasağı verilebilecek.

“Anayasal düzene karşı suçlar” ile terör örgütü üyeliği suçlamasıyla kamu görevinden uzaklaştırılanların da tesislere girişi yasaklanabilecek. Tesislere geçici ya da sürekli giriş yasağı, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı’nda oluşturulacak kurul tarafından verilecek.

Alınan yasaklama kararı, birlik, karargâh ve kurumlarla birlikte, akıllı kart sistemi üzerinden TSK’ye ait tüm tesislere giriş yetkisinin de kaldırılması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bildirilecek.

Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı’nca alınan tüm yasaklama kararları, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait tesisler için de uygulanacak. İçişleri Bakanlığı’na 2016’da bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal tesislere giriş yasağıyla ilgili bir düzenleme bulunmamasına karşın nisan ayında 104 emekli amiralin ortak açıklamasında imzası bulunan isimlerden bazılarının orduevlerine girişleri yasaklanmıştı.