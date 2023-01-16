Jandarmada tarikat savaşları: Süleymancılar ve Menzilciler...

Güvenlik bürokrasisinde tarikat örgütlenmeleri her yeri sarmış durumda.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Emniyet teşkilatı içerisinde en sevilmeyen İçişleri Bakanı olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, güvenlik bürokrasisindeki cemaat örgütlenmelerini anlattı.

Gerçekgündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre, CHP’li Bakan, örgütlenmelerin yarattığı krizi “Devletin içindeki tarikat ve cemaatlerin mesai saatleri içinde namaz kılarken bile ayrışan bir yapısı olduğunu görüyoruz. Mesela Süleymancılar ve Menzilciler, Jandarma Genel Komutanlığı’nın camisinde aynı anda namaz kılmıyorlar” ifadeleriyle anlattı.

Bakan, şöyle devam etti:

“Bunun riski şu; tarikatın ve cemaatin şeyhi ile müridi arasındaki ilişkiyi bir saç teli gibi düşünün. Aradaki ilişki bir saç teliyle bağlı, mürit şeyhine o kadar teslimiyet içinde olmalı ki o saç teli asla kopmamalı. Şeyhine karşı geldiği en ufak bir durumu bile hoş görmezler. Bu teslimiyet ‘Bir ölünün ölü yıkayıcıya teslimiyeti gibi bir teslimiyet’ olarak tarif edilir. Devlet içinde böyle bir teslimiyetin kimseye olmaması gerektiği paradoksu, diğer tarafta ise cemaat aidiyeti. Siz komutanınızın mı sözünü dinleyeceksiniz yoksa şeyhinizin söylediklerini mi yapacaksınız? Şeyhinize bir ölünün ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi teslim olmanız gerekiyor, dolayısıyla o cemaat mensubu şeyhi bir gün “tankınızı sürün, uçağınızı uçurun” dediğinde ne komutanını dinliyor ne amirini dinliyor.”