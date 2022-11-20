Jandarmada tarikat savaşları: Kıyafetin rengini menzilciler belirlemiş

İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde “polis intiharları ve tarikat örgütlenmeleri” de gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı.

Cumhuriyet'ten Rıfat Kırıcı'nın haberine göre, Bakan, polis intiharlarına ilişkin Soylu’ya “Bunlar intihar değil cinayet, faili de sizsiniz” dedi. Soylu ise “FETÖ ağızlısın” şeklinde karşılık verdi.

Soylu’nun yanıtına karşılık Bakan, polis ve jandarma içerisindeki tarikat örgütlenmeleri iddialarını anımsattı. Bakan, şunları kaydetti: “Polisin, askerin hakkını savunuyorum diye zoruna gidiyor Soylu’nun. Mesela jandarmanın 1 No.lu harici elbisesi (Jandarmanın görev kıyafeti) neden siyah oldu? Kim önerdi? Bunda Menzil tarikatının renginin siyah olmasının etkisi var mı? Bu ve buna benzer çok soru var yanıtlanması gereken. Kadrolar bölüştürülüyor. FETÖ’den boşalan yerlere hızla başka cemaat ve tarikatları yerleştirme yoluna gittiler.”