İZSU'dan yeni özelleştirme adımı: 'Kamucu anlayış hızla tasfiye ediliyor'

İZSU’nun Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletmesini özel şirkete devretmesinin ardından başlayan “özelleştirme” hamlesi genişliyor. Kurumun 1., 2. ve 3. bölgeyi kapsayan tüm atıksu arıtma tesisleri, terfi istasyonları ve yağmursuyu sistemleri için hizmet alımı ihalesi hazırladığı öğrenildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir İl Örgütü de özelleştirme hamlesine tepki gösterdi. Ege'deSonSöz'den Berivan Kaya'ya konuşan, TKP İzmir İl Başkanı Tuğçe Sezen Gedik, kamuculuğun hızla tasfiye edildiğini hatırlattı:

25 yıldır ülkemizin en büyük atıksu arıtma işletmecisi olan kamu kurumu İZSU’nun, birçok belediye ve bağlı kuruluş için örnek teşkil eden kamucu niteliğinin son bir yılda hızla tasfiye edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bugün İZSU’da yaygınlaştırılan işletme özelleştirmeleri, ana muhalefet partisinin elektrik şebekelerinin özelleştirilmesine yönelik eleştirilerinin ne kadar samimiyetsiz olduğunu da ortaya koymaktadır.

'Çiğli Atıksu Arıtma'daki iş cinayeti karşılaşacağımız tablonun açık bir göstergesi'

Atıksu Artıma Tesisi’nde yaşanan iş cinayetine dikkat çeken Tuğçe Sezen Gedik, “Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin işletmesinin özelleştirilmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden yaşanan ve bir işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayeti, önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız tablonun açık bir göstergesidir. Çünkü atıksu arıtma tesislerinin doğrudan kamu eliyle, yani İZSU tarafından işletildiği 25 yıllık süreçte, sayısı 65’e ulaşan tesislerde herhangi bir ölümlü iş kazası yaşanmamıştır. Emekçi halkımızın ve ülkemizin ihtiyacı olan; kamu varlıklarının mülkiyetinin ya da işletmesinin sermayeye devredilmesi değil, bu tesislerin toplumun geniş kesimlerinin yararı gözetilerek merkezi bir planlamayla yönetilmesidir. Atıksu arıtma tesisleri; halk için gübre, sulama suyu ve enerji üreten kamusal tesisler olarak değerlendirilmelidir” diye konuştu.

Tuğçe Sezen Gedik, “Bizler, en başından bu yana olduğu gibi bugün de tüm özelleştirme politikalarına karşı mücadelemizi hem hukuki süreçlerle hem de örgütlü eylemlerle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Özelleştirme ne anlama geliyor?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlardan olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından işletilmekte olan tesislerden Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi ile başlatılan işletme özelleştirmesinin, İzmir il sınırları içerisindeki tüm kentsel atıksu arıtma tesisleri, atıksu terfi istasyonları ve yağmur suyu şebekesini kapsayacak şekilde genişletileceği iddia ediliyor.

Peki İzmir’de kamu tarafından yapım maliyetleri karşılanmış ve 22 yıldır işletilmesi yine bir kamu kurumu olan İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen atıksu arıtma tesisleri ve terfi merkezleri ile yağmur suyu şebekeleri gibi kentsel alt yapı bileşenlerinin özelleştirilmeleri ne anlama geliyor?

Özelleştirme işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinde zayıflama, kamuculuğun tasfiyesi, düşük ücret, sendikasızlaşma ve çalışma hakkının gasp edilmesi demek.

İZSU’da büyüyerek devam eden özelleştirmeler de bir hizmet alımı değil, aslında sermayeye kaynak aktarımı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanlığını yapan Cemil Tugay özelleştirme karşıtı açıklamalara tepki gösteriyor. En son ülkenin ilk ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi de olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki özelleştirme kararını eleştiren TKP'lilere Tugay “Bu yolda haksız, iftira diyebileceğim suçlamalara kulak asmayacağım. Bu doğru bir işletme modelidir, örnekleri Türkiye’de fazlasıyla var” demişti.