İzmit Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı dahil 20 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Pazartesi sabah saatlerinde gözaltına alınıp İstanbul'a Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen isimler dün sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de arasında bulunduğu isimlerin savcılık ifadeleri 17.30 sıralarında sona erdi. Savcılık, Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 21 kişiyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakimlik ise 20 kişi hakkında tutuklama, Leyla Kıran hakkında ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Haklarında tutuklama kararı verilen isimler şunlar:

Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral.

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