İzmit'te operasyon: Belediye Başkanı gözaltına alındı, arama çalışmaları başlatıldı

Kocaeli'deki CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Sözcü'nün aktardığına göre sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

Öte yandan Belediye Başkanı Hürriye eşi Murat Hürriyet de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerin konutlarında arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltıların ardından polis ekipleri, Belsa Plaza'daki belediye binasına da gitti. Çembere alınan binada arama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Polis ablukasına alınan binaya girişler de kapatıldı.

Mesaiye başlamak üzere belediyeye gelen personel içeriye alınmadı. Bunun üzerine binaya gelen belediye yöneticilerinin de belediyeye girişine izin verilmedi.

Polis ablukası sürerken, bina önündeki bekleyiş devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Rüşvet" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" iddialarıyla, 31 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Başsavcılık tarafından yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında; savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleler inceleme konusu olmuştur. Soruşturma kapsamında; İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır. Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye başkanının eşi Murat Hürriyet isimli şahısların da aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarından savcılık talimatı doğrultusunda 20.07.2026 tarihinde Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.''

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