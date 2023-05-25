İzmit Belediye Başkanı: Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yayınladığımız ekranı kararttılar

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının yayınlandığı kent meydanındaki led ekranın kaldırıldığını duyurdu.
Hürriyet, “İşte Türkiye’de adaletin geldiği nokta” notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleri anlattığı görüntülerin yer aldığı LED ekranımızı kaldırttılar. Bugün 100 metre yanına Cumhur İttifakı’nın reklamını yapacak devasa ekran kuruyorlar” dedi.
İŞTE TÜRKİYE’DE ADALETİN GELDİĞİ NOKTA!— Fatma Kaplan Hürriyet (@fatmakaplan) May 24, 2023
Dün Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleri anlattığı görüntülerin yer aldığı LED ekranımızı kaldırttılar.
Bugün 100 metre yanına Cumhur İttifakı’nın reklamını yapacak devasa ekran kuruyorlar. pic.twitter.com/UnKUNNzJbi