İzmit Belediye Başkanı: Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını yayınladığımız ekranı kararttılar

İzmit'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının gösterildiği ekranların kaldırıldığı alana Erdoğan'ın propaganda videolarının izletildiği ekranların kurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının yayınlandığı kent meydanındaki led ekranın kaldırıldığını duyurdu.

Hürriyet, “İşte Türkiye’de adaletin geldiği nokta” notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleri anlattığı görüntülerin yer aldığı LED ekranımızı kaldırttılar. Bugün 100 metre yanına Cumhur İttifakı’nın reklamını yapacak devasa ekran kuruyorlar” dedi.

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