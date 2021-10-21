'İzmir'in kalbine bıçak saplamayın!'

İzmir'de kent merkezine 84 metrelik "Zorlu Konak Projesi"ne onay verilmesine tepki gösteren TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi konuyla ilgili açıklama yaparak

Oda açıklamasında, "Kamuoyunda 'Zorlu Konak Projesi' olarak bilinen ve Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesi, 7491 ada, 1 parselde yer alan gökdelen projesinde hukuksuzluk, bu sefer de, verilen tadilat ruhsatı ile devam ediyor" denilerek verilen ruhsatın, neden hukuka aykırı olduğunu paylaştı.

Odanın açıklamasının bir bölümü şöyle

2008 yılında onaylanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile alana 'Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM)' kullanım kararı getirilerek, ayrıcalıklı imar hakkı tanınmıştır.

2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak 1.Etap Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Onaylanan nazım imar planındaki kararlar ile 1/1000 uygulama imar planındaki kararlar arasında uyumsuzluk oluşmuştur.

2018 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında bulunan 'Bu plana uygun olmayan 1/1000 uygulama İmar Planlarının revize edilmesi zorunludur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları bu plana uygun olarak revize edilmeden, bu plana aykırı olan bölümlerde imar uygulaması ve yapı yapılamaz' şeklindeki plan notu hükmü, mülk sahibi şirketin itiraz ve talebi doğrultusunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmıştır.

2008 yılında onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan notlarında 'Plan onama sınırları içinde uygulaması bir bütün olarak yapılacak ve bu sınır içinde, kamu kullanımına ayrılmış yerler kamunun eline geçmeden ve plan değişikliği başvuru sahibine ait olan parsellerden kamuya terk edilen alan üstündeki zemin üstü yapılar kaldırılmadan inşaat izni verilemez' hükmü yer almasına karşın, 06.12.2018 tarihinde yapı ruhsatı düzenlenmiştir.

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile imar planlarında yüksekliği serbest olarak belirlenen alanlarda yükseklik belirlenene kadar ruhsat verilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Ancak, şubemiz tarafından 21.06.2021 tarihli yazı ile Konak Belediyesine, bahsi geçen alana ilişkin bir ruhsat verilip verilmediği sorulmuştur. Verilen yanıtta, 22.02.2021 tarihinde. alanda '…bir kat azalması, bağımsız bölüm değişikliği yapılarak tadilat ruhsatı…' düzenlendiği ifade edilmiştir. Bu yönüyle kanunlara aykırı şekilde ruhsat düzenlendiği açıkça görülmektedir.

'Yapılanlar açık bir kent suçudur'

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, yapılanların açık bir kent suçu olduğunu ilan ederek, hukuka aykırılıkların derhal giderilmesi konusunda yetkilileri uyardı.

Projenin hayata geçmesi halinde, konut kullanımı ile birlikte öngörülen yerleşik nüfus beraberinde altyapı yetersizlikleri ve trafik yoğunluğunun da oluşacağını belirten oda, yüksekliğin ise çevre imar bütünlüğünü bozan diğer yapılar gibi emsal teşkil ederek bölgede bir baskı oluşturacağını dile getirdi.

Sürecin takipçisi olunacağı söylenirken, gerekli işlemlerin yapılmaması halinde her türlü hukuki girişimde bulunulacağı da ifade edildi. Açıklamada, "Henüz başlayan bir inşaat faaliyeti olmadığına göre, projenin durdurulması ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapılması için geç değildir. Tüm seçilmişleri ve bürokratları, yasalara ve meşruiyete davet ediyor, kanunsuz emirlere uymamaya çağırıyoruz. Başta meslek odalarımız olmak üzere tüm İzmirlileri, hukuka aykırı devam eden işlemlere karşı İzmir’e sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.