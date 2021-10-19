İzmir'de kent merkezine Zorlu 'kulesi': 'İtiraz edin!'

Zorlu Holding'in İzmir Konak'ta yapmak istediği ve yüksekliği tartışma konusu olan "Zorlu Konak Projesi" yeniden gündemde.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, kuleye yüksekliğinin Konak Belediyesi tarafından 84 metreye düşürülerek onay verdiğini duyurdu. Açıklamada İzmirliler'e "Projeye itiraz edin" çağrısı yapıldı.

Oda açıklamasında "Konak Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 48/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 05.770 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda Konak ilçe sınırı içerisinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bina yükseklikleri “Serbest” olarak belirlenmiş olan ada/parsellerdeki bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin 27.09.2021–26.10.2021 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı öğrenilmiştir" denildi.

'İzmir’de yaşayan yurttaşların hassasiyetleri dikkate alınmıyor'

"Plan değişiklikleri ile 'Zorlu Konak Projesi' dahil olmak üzere çok sayıda alana ilişkin 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda çevre plan kararlarıyla uyumsuz olacak şekilde yükseklikler belirlenmiştir" diyen oda şu açıklamayı yaptı:

"Sonuç olarak; İzmir halkının tepkisi ile 'geri çekilen' projenin yeniden gündeme gelmesi açıkça meslek odaları ve İzmir’de yaşayan yurttaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir. Çevre plan kararlarıyla uyumsuz ve yaratacağı ek yük nedeniyle oluşacak kamu zararını engellemek amacıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin görüş ve itirazlarınızı 26 Ekim 2021 tarihine kadar Konak Belediyesi Başkanlığına iletebilirsiniz!"

Oda tarafından internet sitelerinde bir de itiraz dilekçesi örneği paylaşıldı.