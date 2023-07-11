İzmir'in iki ilçesinde çıkan orman yangınlarında toplam 390 hektar alan yandı

Dün İzmir'in iki ilçesinde orman yangını meydana geldi. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlarken, mahallede yaşayanlar ise denizden tahliye edildi.

DHA'nın haberine göre; bölgede rüzgarın kuvvetli olması çalışmaların uzamasına neden oldu. Alevlerin sıçradığı iki ev tamamen yandı. Akşam saatlerinde ekipler, alevleri büyük oranda kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına devam edildi. Saat 21.35'te ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Aliağa'daki yangında toplam 120 hektar yandı.

'Alevler sanayi bölgesine yaklaştı'

Aliağa'da saat 13.45'te çıkan orman yangınından kısa süre sonra Menderes ilçesinde bulunan Oğlananası mevkisindeki ormanda da yangın çıktı. Ekipler, Menderes'te de havadan ve karadan çalışma başlattı.



İki yangında toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, sekiz ilk müdahale ekibi ve 660 personel alevlere müdahale etti. Alevlerin, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaştığı bildirildi.



Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin önü organize sanayi bölgesine ulaşmadan kesildi. Dört personel ise yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İki personel tedavilerinin ardından taburcu edildi, bir personel ise servise alındı. Durumu ağır olan bir personelin tedavisinin ise yoğun bakımda sürdüğü aktarıldı.

Menderes'te de 270 hektar alan yandı

Yangın hava ulaşımını da etkiledi. Yanan bölgenin Adnan Menderes Havalimanı'na yakın olması nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesi, havalimanında yoğunluğa neden oldu.

Yangın, saat 00.25 sıralarında kontrol altına alındı. Menderes'teki yangında ise 270 hektar alan yandı. Her iki bölgede de yangınların kontrol altına alınmasına rağmen soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.