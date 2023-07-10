İzmir'deki orman yangınından etkilenen 4 personelden biri yoğun bakımda

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere mahallesinde ve Menderes ilçesine bağlı Oğlananası mahallesinde öğlen saatlerinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmaları devam ediyor.

ANKA'nın haberine göre Aliağa ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alınırken Menderes'teki orman yangınında ise çalışmalar devam ediyor.

4 personel yangından etkilendi, bir personel yoğun bakımda

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre Menderes Oğlananası mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale eden 4 personel yangından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada "Oğlananası yangınında mücadele eden ekiplerimizdeki 4 personelimiz yangından etkilenmiş olup; Bozyaka Devlet Hastanesinde tedavi sonrası iki personelimiz taburcu edilmiş, bir personelimiz serviste, bir personelimizin ise tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.