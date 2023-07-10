İzmir'de orman yangını nedeniyle uçaklar iniş kalkış yapamıyor

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını sonucu oluşan yoğun duman sebebiyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.
Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.
Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.
Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi. (AA)