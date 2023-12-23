İzmir’e yine asbestli gemi geliyor

İzmir'in Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi’nde yaklaşık 380 bin metrekare arazi üzerinde 22 adet gemi söküm tesisi yer alıyor. Halk sağlığını hiçe sayan gemi söküm işlemiyle adeta dünyanın zehirli atıkları Aliağa’ya geliyor.

BirGün'ün haberine göre ‘Orange’ adlı Fransız şirkete ait ‘Raymond Croze’ isminde kablo döşeme gemisi, söküm işlemleri için ilçeye yola çıktı.

Gemi, ‘Sea Vanquish" römorkörü ile 18 Aralık tarihinde Toulon Limanı’ndan ayrıldığı 27-28 Aralık tarihinde ise ilçeye ulaşacağı öğrenildi. Geminin tehlikeli madde envanteri raporunda 50 ile 100 ton arasında asbest içerdiği kaydedildi. Edinilen bilgilere göre; geminin Tehlikeli Madde Envanteri’nde (IHM) boya numunesi bulunmuyor.

5 bin metrekareden fazla alanda asbestli boya olduğu ifade edilen geminin Anadolu Gemi Söküm (AGS) Tesisi’nde söküleceği iddia ediliyor.

İzmir'de sökülmesi için Türkiye'ye getirilen ancak tepkilerin ardından geri yollanan yüzlerce ton tehlikeli atık çıkarılan Brezilya'ya ait uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda batırılmıştı.