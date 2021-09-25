İzmir'deki tarihi Necatibey Ortaokulu davaya rağmen yıkıldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki 92 yıllık Necatibey Ortaokulu için Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin güçlendirilip korunması amacıyla dava açmıştı. Davaya rağmen okulun yıkımına başlandı.

Bahçesindeki asırlık ağaçların kesildiği okulun yıkımına öğrenci velileri ve mahalle sakinleri tepki gösterdi. Okulun yerine Avrupa Birliği desteğiyle başlatılan "Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim" adlı proje kapsamında mülteciler için okul yapılacağı öğrenildi.

'Bina güçlendirilerek tarihi yapı korunmalıydı'

Anka'nın haberine göre, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı İlker Kahraman, yıkım kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurduklarını söyledi. Binanın güçlendirilerek, tarihi yapı olarak korunması gerektiğini belirten Kahraman, "Geciken adalet adalet değildir. Bunun bir örneğini yaşıyoruz burada. Yürütmeyi durdurma kararı gelene kadar binanın yıkılacağı endişesini taşıyoruz. Biraz desteğe ve vicdana ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı.