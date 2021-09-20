Depremden sonra boşaltılan okullar öğrencileri de velileri de isyan ettirdi

Ege Denizi açıklarında geçtiğmiz yıl Ekim ayında meydana gelen ve İzmir'de yıkıma, can kaybına yol açan deprem sonrası 5 okulun ağır hasarlı, 18 okulun orta hasarlı olduğu tespit edilmiş ve bu okulların bir kısmına yıkım, bir kısmına da güçlendirme yapılması kararı alınmıştı. Boşaltılan okullar yakınlardaki başka okulların binalarına taşındı ve ikili öğretime geçildi. Plan program olmadan liselilerle, ortaokul öğrencileri aynı binalarda okula gidiyor. Veliler durumdan şikayetçi

İkili eğitime geçildi

Rahmi: Kızım Cem Bakioğlu A.L. öğrencisi. Aynı bölgede bulunan Yunus Emre A.L. binası geçen yılki depremde hasar görmüş, güçlendirme gerekiyor. Hazır okullar da kapalı olduğu halde tam bir yıldır çivi bile çakılmıyor. Ne zaman ki okulların açılmasına karar veriliyor, ihaleye çıkılıyor. Daha geçen ay yani. En erken 6 ayda bitirilecek. Şimdi bu yüzden bu komşu okul bizim okula taşınıyor ve ikili öğretime geçiliyor. İlk ders sabah 7'de.. Bir parça çocuklar sabahın 5.30'unda yollara düşmek zorunda. Vardiyalı işçiler gibi. Sebep? Ödenek anca çıkmış.. Şimdi bu rezillik yüzünden yüzlerce çocuğumuz perperişan olacak ama buna sebep olan akıl izan, ar haya yoksunu yaratıklar hiçbir şey olmamış gibi maaşlarını alıp yataklarında mışıl mışıl uyuyacak öyle mi.. Göreceğiz bakalım..

'Kantin fiyatları uçmuş durumda'

Ebru: Benim oğlumun gittiği Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu deprem riski nedeniyle Ali Osman Konakçı Meslek Lisesi'ne taşındı. Okulumuzda temizlik görevlisi yok. Liseli öğrenciler ile ortaokul öğrencileri aynı alanı ortak kullandıkları için okul tuvaletleri berbat. Üstelik tuvaletlerde lise öğrencileri sigara içtikleri ortaokul öğrencileri sürekli izmarit ve sigara kokusuna maruz kalıyor. Kantin fiyatları da uçmuş durumda. Okul toplantıları olmadığı için okula kabul edilemiyoruz şikâyetlerimizi dile getiremiyoruz.

'Açılalı 2 hafta olmasına rağmen hizmetli yok'

Özgür: Bizim Talatpaşa Ortaokulu Bayraklı Lisesi ile aynı binayı kullanıyor şu an. Liseliler 13.00'te çıkıyor ve bizim çocuklar giriyor. Açılalı 2 hafta olmasına rağmen okullara hizmetli gönderilmemiş. Çocuklar kendi sıralarını kendileri dezenfekte ediyor ama tuvaletler çok pis. Sınıflar 35-40 kişi. Giriş çıkışlarda okulun önü çok kalabalık oluyor, bu da büyük sıkıntı. Çocukların okuldan çıkışı da akşam 7'yi geçiyor. Kışın hava kararınca o saatte nasıl yalnız başlarına eve gelecekler bilmiyorum.

'Bu misafirlik hiç iyi olmadı'

Seda: Çamkıran Ortaokulu da Fethi Sekin'e taşındı. Bizim çocuklar orada istenmeyen misafir olmuş. Beden eğitimi dersinde topla oynamaları bile yasakmış. Çamkıran'ın öğrencilere kantinin bile daha pahalı olduğunu söylüyor çocuklar. Bizim okul yıkıldı ama inşallah bir an önce yapılır. Bu mısafirlik hiç iyi olmadı.