İzmir'deki orman yangını sonrası bir gözaltı

İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İzmir Balçova'daki ormanlık alanda bu sabah çıkan orman yangını bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yangın bölgesinde şüpheli olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.

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