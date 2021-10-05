İzmir Balçova'daki ormanlık alanda bu sabah çıkan orman yangını bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın bölgesinde şüpheli olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'deki orman yangını sonrası bir gözaltı
İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan orman yangını sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İzmir Balçova'daki ormanlık alanda bu sabah çıkan orman yangını bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın bölgesinde şüpheli olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.