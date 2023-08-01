İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İzmir'deki İsveç Fahri Konsolosluğu'na yapılan silahlı saldırıda, konsolosluk çalışanı Emine T. isimli Türk çalışan ağır yaralandı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli olduğu tespit edilen Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Emine T., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine T.'nin Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Şüpheli Z.Ö. ise suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (AA)