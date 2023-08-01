Tekel bayisi saldırısında şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul Esenyurt'ta Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 kişiye kurşun yağdırmıştı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.

28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Ö, emniyetteki sorgu işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'ne getirilen Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ö, T.Ö. ve A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)