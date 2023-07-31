İzmir’deki 3 yangında 25 hektar alan zarar gördü

İzmir'de pazar günü 3 orman yangını çıktı. DHA'nın haberine göre, ilk yangın saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Kale Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada çıkan yangın paniğe neden olurken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bu yangına müdahale sürerken saat 12.30 sıralarında Güzelbahçe ilçesinden bir yangın ihbarı daha geldi. Ekipler bu bölgeye de havadan ve karadan çalışma başlattı. İlerleyen saatlerde Kemalpaşa’daki yangının ilerleyişi durduruldu ve hava araçları Güzelbahçe’ye kaydırıldı.

Ekiplerin her iki yangına müdahalesi sürerken, saat 13.15 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Urla Zeytinler mevkinde bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Vatandaşlar yanan aracı söndürmek için yangın tüpü kullandı ancak başarılı olamadı. Alevler, otoyolun yanındaki ormana sıçradı.

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları başlarken, ilk belirlemelere göre Kemalpaşa’da 0,9 hektar makilik, Güzelbahçe’de 1’i ziraat alanı olmak üzere 4 hektar bozuk orman, Urla’da ise çoğunluğu bozuk orman 20 hektarlık alan yangından etkilendi.

Kemalpaşa ve Güzelbahçe’deki yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.