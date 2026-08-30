İzmir'de yurttaşın pazar çantası dolmuyor: 'Meyvenin yanına yanaşılmıyor, darı bile lüks oldu'

İzmir Konak'taki Kahramanlar Pazarı’nda artan hayat pahalılığı yurttaşın mutfağını vurdu.

Düşük emekli maaşları ve yükselen fiyatlar nedeniyle kilo ile alışveriş yerini tane ve gram hesabına bırakırken, esnaf da azalan müşteri sayısından ve düşen üretimden dert yandı.

'Meyvenin yanına yanaşılmıyor'

Pazarda alışveriş yapan emekli Kadem Dilber, hayat pahalılığından yakınarak emekli maaşıyla temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti. ANKA'ya konuşan Dilber, yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı:

"Bunlar el yakıyor. Çok pahalı her şey. Ben emekliyim, emekli ne kadar alabilirse onu alıyoruz. 100’den aşağı, 200’den aşağı hiçbir şey yok. Bu nasıl yani? Verdiği 23 bin lira para, alabilirsen al. Çocuklar olmasa mümkün değil. Domates aldık, taze fasulye aldık hep onları yani yarım yarım, üçer beşer. Kırmızı biber üç tane alınır mı ya? Üç tane kırmızı biber, dört tane salatalık, yani meyvenin yanına yanaşılmıyor. Peynir olmuş 600 lira, 100 liralık alıyoruz, 200 liralık alıyoruz. Yani haftayı geçiriyoruz."

Bir başka emekli vatandaş ise bütçesinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Vallahi bin liraya işte gördüğün gibi yeşillik alıyoruz, domates, biber başka bir şey yok, yemeklik yok. Para yetmiyor yani, dolmuyor. Peynirin kilosu 600-700 lira. Peynir al da ye bakalım, yiyebilirsen" diye konuştu.

'Geçen sene 6-7 ton alınan ürün bu sene 1,5 ton'

Yaz dönemi nedeniyle pazarda sakinlik yaşandığını ve üretimde ciddi düşüşler olduğunu söyleyen pazarcı esnafı Yaşar Özcan ise şunları kaydetti:

"Bu sene üretim az. Geçen sene bir dönüm 6 ton, 7 ton verirken bu sene bir dönüm 1,5 ton soğan veriyor. Haydi vatandaş gelsin çiftçiyi kurtarsın bak. Yazın adam bir domates, peynir ekmek, kavunla geçiniyor, gidiyor kahvaltısını yapıyor, gidiyor, öğle yemeğini, akşamını yatıp yatıyor. Ama kış oldu mu sulu yemek ister, sıcak yemek ister, bunların hepsi etkendir efendim."

'Darı lüks oldu'

Pazarda mısır satan bir diğer esnaf, yurttaşların alım gücünün düştüğünü ve öncelik sıralaması yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Esnaf durumu şu sözlerle özetledi:

"Bakın görün işte, saat olmuş kaç, pazarda müşteri yok. Ne olacak abi, her şey pahalı, ekonomiyi görüyorsun yani. Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük para birimi 200 lira. 200 liraya sadece 10 tane darı geliyor, düşün yani, nasıl olsun gidişat. Vatandaş da geliyor şimdi alışveriş yapıyor, şimdi darı diyor 'sonraya kalsın, para kalırsa alırım' diyor. Öncelik diğer eşyalar diyor, ne yapsın insanlar mecbur yani. Kalırsa diyor artık bu lüks olmuş biliyor musun, varsa yerim, yoksa yemem diyor."

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.