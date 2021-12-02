İzmir'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İzmir’in Konak ilçesinde İsmet Kaptan Mahallesi 1369 sokak üzerinde bulunan ve depremde aldığı hasar nedeniyle yıkım çalışmaları süren Konak Belediyesi eski hizmet binasının bitişiğindeki 3 katlı binada yıkım tehlikesi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekerken, otelde ve alt katında bulunan 16’sı müşteri toplam 20 kişi, ekipler tarafından binadan tahliye edildi.

Belediye binasının bitişiğinde bulunan ve otel olarak kullanılan eski binanın, kolonlarının olmadığı ve malzemelerinin dayanıksız olduğu iddia edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yapacağı öğrenildi. (İHA)