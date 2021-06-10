İzmir depremi bilirkişi raporu: Düşük kalite beton kullanıldı, projelendirme hataları yapıldı

İzmir’de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre, depremden hemen sonra başlatılan ve 222 günde tamamlanan soruşturma kapsamında 5 iddianame oluşturularak kabulü için mahkemelere sunuldu.

Soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yanı sıra TÜBİTAK'tan uzmanlar bilirkişi raporu oluşturdu. Uzman raporunda binalarda düşük kalite beton kullanıldığı, projelendirme hataları yapıldığı ve standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamelerin 15 gün içinde ilgili mahkemeler tarafından kabul edilmesi ve davaların açılması bekleniyor.

Ayrıca kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal'e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdürüldüğü bildirildi.