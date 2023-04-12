İzmir’de Yeşil Sol Parti seçim bürosuna saldırı

İzmir Menemen’de bulunan Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bürosuna saldırı gerçekleşti.

Özgür Gelecek’te yer alan habere göre saldırganlar ırkçı söylemlerde bulundu. Saldırıyı gerçekleştirenleri tespit ettiklerini aktaran Yeşil Sol Parti yöneticisi, “Önce elektrikli bisiklet ile gelip büromuzu takip ediyorlar. Arkadaşlar bürodan ayrıldıktan sonra da bu olay gerçekleşiyor” dedi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin daha sonra saldırı anlarını sosyal medya hesaplardan paylaştıklarının bilgisini veren yönetici, saldırıda bulunan kişilerin yaşlarının küçük olmasından dolayı haklarında suç duyurusunda bulunmadıklarını belirtti.