İzmir'de yarım gevrek satışı başladı

İzmir'in Konak ilçesinde bir seyyar satıcı tezgahına "Yarım gevrek satışımız başlamıştır. 1,25 kuruş" yazısı astı.

5 yıldır gevrek satan Mahmut Karatay, alım gücünün düşmesinden dolayı böyle bir uygulama başlattığını söyledi. Karatay, "Bazı insanlar tam gevrek param yok. Yarım gevrek verir misin?' dedi. Biz de yarım gevrek uygulaması başlattık. Çok alan oluyor" dedi.

Gevrek zammı sonrası tepki aldığını da ifade eden Karatay, "Zam yapıldı diyerek bize kızıyorlar. Zam yapan ben değilim ki gitsinler zam yapanlara sorsunlar" dedi.