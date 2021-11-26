Ankara’da ekmeğe zam geldi. 50 kuruş zam yapılan kentte ekmek artık 2 lira 25 kuruşa satılacak.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bu zammın 3 ay önceki girdi maliyetlerine göre yapıldığını ve bugünkü maliyetlerle zam yapılması halinde ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini söyleyerek, “Yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil” dedi.

Alnıaçık, zammı Ankara Valiliği’nin onayladığını belirterek "Yeni ekmek tarifesi aldık. Bugün artık zamlı satılacak. Un fiyatlarının aşırı şekilde yükselişi, diğer girdi hammadde fiyatlarını yükselişi... Geçici olarak zam alındı. Yıl sonunda bu giderlerimizi karşılamayacak, tekrar müracaatta bulunulacak" şeklinde konuştu. (ANKA)