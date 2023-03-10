İzmir'de trafik kazası: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde istinat duvarına çarparak ters dönen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Selçuk'tan Torbalı istikametine giden sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Zafer Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarındaki istinat duvarına çarptıktan sonra ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki Yiğit Yılmaz ve İbrahim Tuğcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Zeynep D. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)