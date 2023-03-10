Marmaray: Üzücü olay nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli yapılıyor

Bu sabah saatlerinde İstanbul'da Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda genç bir kadının intihar ettiği ileri sürülürken Marmaray'dan "üzücü olay nedeniyle" seferlerin tek hattan gecikmeli yapıldığı açıklaması geldi.

Marmaray'dan yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; saat 09:28’de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü olay nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

Daha sonra yeni bir açıklama yapan Marmaray seferlerin 10.15 itibarıyla normale döndüğünü duyurdu: "Sayın yolcularımız;

#Marmaray trenlerimiz saat 10:15 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış, seferlerimiz normale dönmüştür."



