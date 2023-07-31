İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 zam geldi

İzmir’de toplu ulaşıma ve minibüslere zam geldi. CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKOME) toplu ulaşım araçlarına yüzde 48 zam önerisi yapıldı.

Onaylanan zam teklifine göre, 8,78 lira olan ilk biniş ücreti 13 liraya yükseldi. 3,5 lira olan ilk aktarma ücreti 6,5 lira, 2 lira olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 lira oldu. Toplu ulaşımda 3 lira olan öğrenci bileti 5,14 liraya yükseldi. 60 yaş ilk biniş 11,50 lira, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 lira olarak belirlendi.

ANKA'nın haberine göre minibüsçülerin zam talebi de UKOME’den geçti. Zamdan sonra 10 lira olan indi-bindi ücreti 15 lira olurken, mesafelerin uzunluğuna göre yolcu taşıma ücreti 19, 22 ve 25 lira oldu.

Talepleri karşılanmayan İzmir Metro işçileri grevde

Öte yandan bugün İzmir'de metro ve tramvay emekçileri greve çıktı. İşveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış, sendika 31 Temmuz sabahı greve çıkılacağını ilan etmişti.

625 metro ve tramvay işçisini ilgilendiren görüşmelerde sendika 725 lira yevmiye ücreti talep ederken İzmir Büyükşehir Belediyesinin son teklifi, sendika ve işçiler tarafından kabul görmedi. Sendika, kök ücretlerde artışın yanı sıra sonraki altı aylık periyodlarda enflasyon artı yüzde 5 refah payı oranında zam ile ikramiyelerin 112 günden 125 güne çıkarılmasını talep ediyor. Sözleşmede ilk defa raylı sistem ikramiyesi, kıyafet yardımı, bayram harçlığı, taşınma yardımı, yer altı tazminatı gibi talepler de yer alıyor.

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin teklif ettiği ve sendikanın talep ettiği ücretlerle ilgili işçilere şu açıklamayı yaptı:

"1 Ağustos’tan sonra sosyal kalemlere enflasyon farkı verilecek. Söyleyeceğim brüt ve net ücretlerde yol, yemek, gece çalışma ücreti, eğitim, ve izin yardımı da dahil değil. Evli bir çocuklu 10 yıllık çalışan için orta grupta bizim talebimiz ikramiyesiz 24 bin 500 TL, ikramiyeli 29 bin 500 TL idi. Son teklifleri ikramiyesiz 19 bin 300 TL, ikramiyeli de 23 bin TL. Bu birinci altı ay için geçerli. En altı grupta ise birinci altı ay talebimiz yüzde 15 vergide 22 bin 500 TL idi, ikramiyeli 27 bin 500 TL idi. Büyükşehir'den Gelen teklif 17 bin 500 TL, ikramiyeli 21 bin 250 TL."