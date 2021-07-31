İzmir'de TKP'nin Kemalpaşa Semt Evi açıldı

TKP’nin semtevlerine İzmir’de bir yenisi daha eklendi. Bugün düzenlenen bir etkinlikle Kemalpaşa Semt Evi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış etkinliğinin ilk konuşmasını yapan TKP İzmir İl Başkanı Gizem Batı Ayaz, TKP’nin 2018 konferansı hedefleri doğrultusunda ülkenin her noktasında yerelleşmede kararlı olduğunu ve semt evleriyle, işçi evleriyle, köy evleriyle mahallelerde aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezi haline geldiğini belirtti.

Pandemiyle birlikte emekçi halk için yaşamın daha da kötüleştiğine değinen Ayaz, “İzmir’de yaşanan depremi unutmadık, depremde birçok can kaybı yaşanırken evi yıkılan insanlara krediyle yeniden ev sahibi olun denilerek kendi kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Son dönemde yaşanan göçmen krizi ve en son Konya’da yaşanan katliam. Tüm bunlara bakıp ülke “yangın yeri” derken bu hafta ilk olarak Antalya Manavgat’ta çıkan yangın ülkenin birçok yerinde patlak verdi” ifadelerini kullandı.

Ülkeyi yıkıma götürenlerin sorumlusunun sadece AKP iktidarından ya da birkaç çeteden ibaret olmadığını belirten Ayaz, bu büyük tablonun asıl sorumlusunun sermaye düzenin ta kendisi olduğunun altını çizdi. “Tüm bunlar yaşanırken bu halk ülkesine, insanına, doğasına sahip çıkmayacak diye bekleyenler çok yanılıyorlar" diyen Ayaz, sözlerini mahallelerde, semtevlerinde, her alanda örgütlenerek mücadeleye güç vermeye, Türkiye Komünist Partisi gönüllüsü olmaya çağırarak sonlandırdı.

Gizem Batı Ayaz’dan sonra Kemalpaşa Semt Evi adına söz alan Eren Karakuş, bu düzende mücadele ederken emekçilerin dayanışması gerektiğini ve bunun bir örneğini Kemalpaşa Semt Evi’ni açarken dostlarımızla birlikte yaşadıklarını belirtti. Karakuş konuşmasını, “Bundan sonra, mahallede yaşadığımız sorunları birlikte çözerek, dayanışarak ülke adına TKP’nin iktidar yürüyüşünü buradan bir kez daha ilan ediyoruz” diyerek sonlandırdı.