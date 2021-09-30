İzmir'de Suriyelilere ait ev ve araçlar yakıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde çıkan kavgada bir gencin Suriye uyruklu biri tarafından öldürülmesinin ardından Suriyelilerin evlerine ve araçlarına saldırılar düzenlendi.

Haber Merkezi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, gece saatlerinde çıkan kavgada 17 yaşındaki Batuhan Barlak'ın Suriye uyruklu M.A. tarafından öldürülmesinin ardından Suriyelilerin evlerine ve araçlarına saldırılar düzenlendi.

DHA'da yer alan habere göre, ilçede yaklaşık 150 kişi, gruplar halinde olayın yaşandığı ve Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı siteye geldi. Gruplar, Suriyelilere ait bir evi yaktı ve bazı evlere taşla saldırdı. Suriyelilerin genellikle hurda toplamak için kullandıkları araçlar da yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sitede ateşe verilen bazı yerleri ve evleri söndürdü. Bölgede olayların kontrol altına alındığı belirtildi.

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