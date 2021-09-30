AKP'li Belediye Başkanı: Suriyeli ya da başka memleketli Fatih’te ev kiralayamaz

AKP’li Fatih Belediye Başkan Ergün Turan, Habertürk’e yaptığı açıklamada göçmenlerin Fatih’te ev kiralamasına izin vermediklerini söyledi. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Turan, ‘yabancı uyruklu’ kişilerin Fatih’te ev satın alabileceklerini, fakat ev kiralayamacaklarını dile getirdi.

'Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz'

Habertürk’te Yerel Aktörler programına konuk olan AKP’li Ergün Turan Bakanlıktan rica ederek göçmenlerin Fatih’te oturmalarını engellediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Şimdi biz klasik manada bazıları gibi göçmen karşıtlığı üzerinden konuşmuyoruz. Ama şöyle de demiyoruz; yani bir şey yokmuş da demiyoruz. Bir sorun var. Bu sorun yönetilmediği zaman sorun olur. Biz yönetiyoruz. Bir karar aldık birinci ayın 17'sinden, 2021'den itibaren Fatih'te ve Esenyurt'ta; bu bizim Bakanlıktan ricamız oldu, İstanbul'da yaşama izni olan herhangi bir yabancı, ikamet izni olan bir yabancı, Suriyeli ya da başka memleketli Fatih'te herhangi bir ev kiralayamaz.”

‘8 ayda 7 bin göçmen Fatih’i terk etti’

AKP’li Ergün Turan, Ocak ayında alınan kararın ardından 8 ayda 7 bin yerleşik göçmenin Fatih’ten ayrıldığını dile getirerek şöyle konuştu

"7 Ocak 2021'den itibaren karar aldık. Fatih'te ve Esenyurt'ta. Bizim bir talebimiz oldu, işin açıkçası bu işe çok asıldık. Çünkü burada artık daha fazla yabancı yerleşmemeli. Ve bu karar için Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Fatih'te son 2021 birinci ayda sekizinci ayın sonu itibariyle 7 bin yerleşik göçmen azalması var. Yaklaşık 50 bin civarında göçmen vardı. Sadece Suriyeli değil, karma. İkamet izinleri olanlardan bahsediyoruz. Hem kayıt dışı olanlardan bahsediyoruz hem de... Mesela Fatih'in nüfusu 400 bin. Ama tabiri caizse şu anda, gündüz kapıları kapatsak içeride 3 milyon kişi var. İkamet eden sayımızda azalma var. Bu bizim için önemli bir karardır. Dolayısıyla Fatih'te göçmen sorunu büyüyen bir sorun değil; bunun altını çiziyorum, artık küçülen bir sorun haline gelmiştir.”

Kiralama yok, mülk satışı var

AKP’li Turan, gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada mülk satışının olabileceğini belirterek şunları söyledi:

“O zaten çok az. Mülk satışı konusu büyük bir rakam değil. Aslolan şey kiralamayla gelen. Burada kaçak göçmen sorunu var. Bununla alakalı valiliğimizin çalışmaları var. Pandemi koşulları kaçak göçmenlerin çalışmalarını etkileyen şeyler.”