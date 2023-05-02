İzmir'de sokak hayvanları zehirlenerek katledildi: 'Bu vahşice zihniyeti tanıyoruz'

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Deprem Evleri mevkiinde birçok sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan videolarda, köpeklerden rahatsız olan bir saldırganın zehirli et ile sokak hayvanlarını katlettiği belirtildi. Söz konusu videolarda yaklaşık 5 köpek ve 1 kedinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

'Tüm canlılar için eşitlik ve özgürlük ancak düzen değişikliği ile mümkün'

TKP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Duygu Benzer de duruma tepki gösterdi.

Olaya ilişkin soL'a açıklamada bulunan Benzer, "Tüm canlılar için eşitlik ve özgürlük ancak düzen değişikliği ile mümkündür" dedi.

Benzer'in açıklaması şöyle:

"Seferihisar deprem evleri bölgesinde birçok sokak hayvanı insanlık dışı zehirlendi. Bu bir katliamdır. Bu vahşice zihniyeti tanıyor ve biliyoruz.

Hayvanların sağlıklarını ve yaşamlarını tehdit eden durumun sadece bu ve benzeri örneklerle sınırlı olmadığını da çok iyi biliyoruz.

Maalesef, bu toplumsal düzenden tüm canlılar payını alıyor. Sorunun özü görmezden gelindiği sürece sunulan seçeneklerin hiçbirinin çözüm olamayacağı ortada. Tüm canlılar için eşitlik ve özgürlük ancak düzen değişikliği ile mümkündür.

Bu vahşice katliamın takipçisi olarak, hayvan hakları savunucularının yanındayım."