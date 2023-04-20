İzmir'de Çamtepe Köyü'nde ulaşım sıkıntısı: 'Okulu bırakan öğrenciler var'

İzmir Seferihisar'a bağlı Çamtepe Köyü’nde ulaşım sıkıntısı yaşanıyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre nüfusu 122 olan Çamtepe Köyü’yle birlikte Gödence ve Gölcük Köylerinde de ulaşım sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Seferihisar Yeni Haber'den Fırat Çağlar Özlü'nün haberine göre, Çamtepe Köyü'ne toplu taşıma ile günde 2 kez ulaşım sağlanabiliyor. Sabah Çamtepe Köyü’nden 07.30’da hareket eden araç, akşam 17.20’de Seferihisar’dan köye varış sağlıyor. Köylülerin aktardığına göre günde 2 kez sağlanan ulaşım birçok mağduriyete yol açıyor.

'Köydeki kadınlar çalışmak istiyor ancak mümkün değil'

Köyde yaşayan bir vatandaş ulaşım sorunuyla ilgili, "Bizler çalışmak istiyoruz ancak mevcut ulaşım saatleri sadece memurlar ve belediye işçilerinin çalışma saatlerine uygun şekilde belirlenmiş. Köydeki kadınlar çalışmak istiyor ancak mümkün değil" dedi.

'Okulu bırakan öğrencilerimiz var'

Çamtepe Köylüsü başka bir vatandaşsa, "Çocuklarımız bazı günler okuldan erken çıkıyor. Köye dönmek için saatlerce otobüs bekliyor. Meslek lisesine gidenler de dersler uzayınca otobüsü kaçırıyor. Bazı öğrencilerimiz okulu bırakmak zorunda kaldı. Bazıları da bırakmayı düşünüyor. yüzde 90 engelli öğrencimizin günde 8 saat ders alması gerekiyor ancak ulaşım durumlarından sadece 2 saat ders alabiliyor" şeklinde konuştu.

Kırsalda yaşamanın zorluklarına değinen Çamtepeliler, "Köyümüzün merkeze uzaklığı sebebiyle birçok şeyden mahrumuz. Ama ulaşımdan mahrum kalmak hepsinden daha zor" diyor.

'Kent içi ulaşım bir lüks değil, temel ihtiyaç'

TKP İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Duygu Benzer de duruma tepki gösterdi. Ulaşım sorunun kabul edilemez olduğunu belirten Benzer, "Ulaşım dahil tüm temel haklarımıza ücretsiz erişebildiğimiz toplumcu ve eşitlikçi politikalar doğrultusunda yeni bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

soL'a konuşan TKP'li adayın açıklaması şöyle:

"Çamtepe Köyü'ne, toplu taşıma ile günde sadece 2 kere sağlanan ulaşım yüzünden, köylerde yaşayan öğrencilerin okullarını bırakmaları, çalışmak isteyen kadınların ulaşım sorunu yüzünden çalışamıyor olmaları kabul edilemez!

Ulaşım, yurttaşların eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı gibi haklar kâr amacı güdülmeden, yurttaşların hayatını kolaylaştırıcı, merkezi planlamalar yapılarak ve ücretsiz sağlanması gereken hizmetlerdir. Kent içi ulaşım bir lüks değil, temel ihtiyaçtır.

Ancak sosyalist bir planlama ile ekonomik, sosyal, kültürel açılardan kaynaklanan tüm eşitsizlikler ortadan kaldırılabilir, tüm yerleşimlerde eğitim, ulaşım ulaşılabilir, nitelikli bir hale getirilebilir.

Ulaşım hizmetlerinin, bütünüyle devletleştirilmeden sorunun kaynağının çözülmesi mümkün olamaz.

Ulaşım dahil tüm temel haklarımıza ücretsiz erişebildiğimiz toplumcu ve eşitlikçi politikalar doğrultusunda yeni bir düzen için mücadele etmeye devam edeceğiz."