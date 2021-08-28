İzmir'de sahil güvenlik botu balıkçı teknesine çarptı: 5 yaralı

Sabah saat 08.00 sıralarında İzmir’de İnciraltı açıklarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik ekiplerinin, kaçak olarak avlanan balıkçılara müdahale etmek amacıyla balıkçı teknelerine yanaştığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik botunun 5 metrelik ahşap bir tekneye çarpması sonucu su alan tekne alabora olurken, tekne içerisinde bulunan 5 kişi denize düştü. Ekipleri denize halat atarak suya düşen yaralıları kurtarmaya çalıştı.

Yaralanan 5 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da, yaşanan olayla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "yasak sahada avlanan ve bölgedeki gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğunun tespit edildiği" ve söz konusu teknelerin teşhis edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla tekne grubuna Sahil Güvenlik Botu tarafından "yaklaşma manevraları" yapıldığı belirtildi.

Kazanın bu esnada gerçekleştiği söylenen açıklamada, "Teknede bulunan 5 şahıs kurtarılarak Üçkuyular feribot iskelesinde 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan çatma neticesinde herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.