Taburcu edildiği hastanesinin arkasında cesedi bulundu: Soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin arkasındaki boş arazide erkek cesedi bulan işçiler, durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine göre ekipler, cesedin Mehmet Demir'e ait olduğunu belirledi. Demir'in 25 Ağustos'ta yüksekten düşme sonucu kafa travması şikayetiyle 112 ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada yapılan muayenenin ardından herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmadığı için aynı gün taburcu edildiğini tespit edildi.

Demir’in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.