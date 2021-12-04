İzmir'de sağlık çalışanlarından eylem: 'Ceza yönetmeliği geri çekilsin!'

İzmir Sağlık Platformu, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda "Susmuyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz!" başlıklı bir eylem yaptı. Eyleme İzmir Sağlık Platformu'nu oluşturan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık- İş Sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) katıldı.

Genel Sağlık- İş Sendikası adına konuşan İzmir Şube Genel Sekreteri Ali Kemal Akgül, "Sağlıkta dönüşüm dedikleri yıkım projesi her geçen gün hem halkımızın hem de biz sağlık emekçilerinin canını yakmaya devam ediyor" dedi.

"Birinci basamak, verdiği tüm sağlık hizmetlerinin yanında en çok da toplumun sağlığını korumak açısından önem arz etmektedir. Bu önemine rağmen birinci basamaktaki çalışanlar gereken destek ve haklarını alamamakta, üstelik bunca özverili çalışma karşılığında ceza yönetmeliği ile cezalandırılmaktadır" diyen Akgül, sosyal ve özlük haklarının gasp edildiğini söyledi.

Akgül şöyle konuştu:

"Toplu iş görüşmesi adı altında ortaya konan kandırmacanın artık bir tiyatroya dönüştüğünü tüm emekçilerin yıllardır resmi enflasyon oranındaki maaş artışlarına teslim edildiğini görüyoruz. Sağlık emekçilerinin seyyanen zam ve refah payı, idari ve özlük hakları hiç gündeme bile alınmazken, ASM çalışanları için düzenlenen ceza yönetmeliği de gündeme dahi getirilmemiş masada yok sayılmıştır. Görüşme masasına oturanların haklarımızı koruyamadığını, daha kötüsü korumak adına kayda değer duruş sergilemediklerini üzülerek izliyoruz. Yüzde 3-5 zam oranlarıyla her geçen gün emekçiler açlık sınırında çalışmaya mahkum ediliyor.

'ASM'ler personel eksikliği nedeniyle tıkanma noktasına geldi'

ASM'ler personel eksikliği nedeniyle tıkanma noktasına gelmiş, üzerine bir de pandeminin ağır yükü eklenince birinci basamak çalışanlarının tükenmişliği had safhaya ulaşmıştır. ASM ziyaretlerimiz sırasında gördüğümüz üzere bazı aile sağlığı merkezleri hizmet sunan için de hizmet alan içinde elverişsiz şartlara sahip. Bu bir tercih değil elbette koşulların dayatması. Oysaki tüm ASM'ler devlet eliyle yapılmalı, havalandırmadan ısıtmaya, bekleme salonundan muayene odalarına kadar çalışma koşulları, sağlanıp sağlık hizmeti verilecek kalite ve şartlarda teslim edilmelidir.

İşte Aile Hekimleri bu şartlarda hizmet üretirken, ceza yönetmeliği dayatılmıştır.

Derhal ifade özgürlüğünü engelleyen, sözleşme feshini kolaylaştıran, gözünü aile hekimleri ve aile sağlık çalışanlarının cebine diken bu ceza yönetmeliği geri çekilmelidir.

Ebesi olmayan aile hekimliği birimi kalmamalıdır. Yıllardır maliye bakanlığının kadro vermediği kandırmacası ile bu durum geçiştirildi. Bu pandemi döneminde bu kadrolar ivedilikle alınıp boş birim bırakılmamalıdır. Aile hekimliği birimlerinde görev yapan ebe arkadaşların ücretleri nüfustan bağımsız olmalı ve en az ilçe sağlık müdürlüğünde görev yapan sağlık çalışanı düzeyine getirilmelidir.

Ücret kaybı olmaksızın nüfuslar düşürülerek iş yükü azaltılmalıdır.

Aile hekimliği sisteminde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının ücret kesintisi yapılmaksızın yıllık izinlerini kullanmaları sağlanmalıdır.

Tüm sağlık emekçileri için;