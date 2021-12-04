'Zam, kriz, yoksulluk... Tükeniyoruz' diyen Birleşik Kamu-İş'ten Ankara'da miting

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ankara'da "Tükeniyoruz" başlıklı bir miting düzenledi.

Eğitim-İş'in ve Genel Sağlık-İş üyeleri çeşitli illerden gelerek mitingde taleplerini dile getirirken, Birlik Sendikası ve TKP de mitinge destek verdi.

Ülke ekonomisinin çöktüğü, döviz kurlarının anlık değiştiği, ülkede iş güvenliği olmadığına işaret edilen mitingde, "Açlık! İşsizlik var! Memleketin hazinesi boşaltılmış! Kriz ve yoksulluk derinleşmektedir. Kamu çalışanlarının ve işçilerin hiçbir talebi karşılanmadı" ifadesi kullanıldı.