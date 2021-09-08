İzmir'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı.

Haber Merkezi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

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İzmir'de iki noktada yangın