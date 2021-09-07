İzmir'de iki noktada yangın

İzmir'in Torbalı ilçesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Bayraklı ilçesinde Şehir Hastanesi mevkisindeki makilik alanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangın ise rüzgarın etkisiyle 1 hektar alana yayıldı. Takviye olarak bölgeye 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su tankeri gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.